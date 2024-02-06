Принц Гарри срочно прилетел в Лондон после известия о раке у короля Карла III

Принц Гарри срочно вылетел в Великобританию после известия о болезни у Карла III

Принц Гарри прилетел в Великобританию, чтобы встретиться с британским королем Карлом III, у которого накануне диагностировали рак. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вечером 5 февраля Карл III лично позвонил Гарри и сообщил ему известие о своей болезни. Принц, в последние годы живущий в американском штате Калифорния, срочно выехал в аэропорт. Его супруга Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет остались в США.

Перелет в Великобританию занял около 11 часов. После посадки в Хитроу Гарри приехал в Кларенс-хаусе — лондонскую королевскую резиденцию, которую Карл III занимал при жизни королевы Елизаветы II.

Считается, что отношения между Гарри и Карлом испортились после переезда принца в США. Когда Гарри приезжал в Великобританию в сентябре 2023 года, король отказался с ним встречаться, сославшись на плотный график.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты.