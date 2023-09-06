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11:17, 6 сентября 2023Из жизни

В графике короля Карла III «не нашлось времени» для встречи с принцем Гарри

Принц Гарри не будет встречаться с Карлом III и принцем Уильямом в Лондоне
Карл III

Карл III . Фото: Jane Barlow / Reuters

Король Карл III не будет встречаться с принцем Гарри, который 7 сентября посетит Великобританию для участия в мероприятии благотворительного фонда WellChild. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник, близкий ко двору, рассказал изданию, что в рабочем графике короля «не нашлось времени» для встречи с младшим сыном. Кроме того, Гарри не сможет повидаться с принцем Уильямом, который, по утверждению инсайдера, полностью разорвал отношения с братом еще в январе, когда тот выпустил книгу своих воспоминаний.

Хотя принц Гарри окажется в Лондоне за день до памятных мероприятий в честь Елизаветы II, он так и не получил на них приглашения. Такое происходит не впервые: в июне Карл III не позвал принца Гарри и его супругу Меган Маркл на праздник Выноса знамени — традиционный парад в честь дня рождения монарха.

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В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи. 10 января 2023 года вышли мемуары Гарри — 416-страничная книга, которую сын Карла III написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Перед выходом книги, получившей название Spare («Запасной»), Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее сообщалось, что супруга принца Уильяма — принцесса Уэльская Кейт Миддлтон — начала звонить с принцу Гарри по ночам, чтобы поддержать его. Придворный инсайдер заявил, что она делает это из жалости, так как тот в последнее время переживает череду неудач.

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    Никита Савин
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