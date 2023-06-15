Принца Гарри не позвали на день рождения Карла III

Daily Mail: принца Гарри и Меган Маркл не позвали на парад в честь дня рождения Карла III

Герцога Сассекского принца Гарри не позвали на праздник Выноса знамени — парад в честь дня рождения Карла III. Об этом в своей колонке для Daily Mail сообщил светский обозреватель издания Ричард Иден.

Несмотря на то, что король родился 14 ноября, церемония Выноса знамени и смотра войск традиционно проводится летом. В 2022 году Елизавета II пригласила на нее принца Гарри и его супругу Меган Маркл. В этом году, по данным Идена, герцог и герцогиня Сассекские приглашения не получили.

«Впервые в жизни Гарри не будет на официальном праздновании дня рождения монарха. В этом году событие особенное, так как станет первым с момента, как его отец занял престол в сентябре. Боюсь, это показатель уровня отношений на данный момент», — написал он.

После заявления Идена сотрудники издания Daily Mirror обратились в пресс-службу Букингемского дворца с просьбой прояснить ситуацию, однако там от комментариев отказались.

Праздник Выноса знамени (Trooping the Colour) в честь дня рождения Карла III состоится в субботу, 17 июня. Он проводится с XVII века, а с 1748 года знаменует официальное празднование дня рождения монарха. В ходе церемонии король и старшие члены семьи наблюдают парад гвардейцев и проводят церемониальный смотр войск.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи. 10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую сын Карла III написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее сообщалось, что принц Гарри признался, что одно из обвинений в его мемуарах было основано на предположении. Он отказался от своих слов в отношении друга из Итонского колледжа, которого подозревал в передаче информации журналистам таблоидов.