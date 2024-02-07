Прилетевший к отцу принц Гарри переночевал в отеле и был проигнорирован братом

Принц Уильям проигнорировал принца Гарри, приехавшего к больному раком Карлу III

Принц Гарри, прилетевший проведать отца, короля Карла III, которому диагностировали рак, переночевал в отеле в Лондоне, а не в одной из королевских резиденций. Как сообщает Daily Mail, его брат, принц Уильям, отказался с ним видеться, сославшись на занятость.

Пожелавший сохранить анонимность источник заявил, что, хотя принц Гарри приехал проведать больного отца, он бы с удовольствием встретился и с братом. Однако принц Уильям в этот раз не пошел ему навстречу. Источник добавил, что наладить отношения между братьями мог бы их общий друг, Марк Драйер. Он стал наставником для Гарри и Уильяма после аварии, унесшей жизнь их матери, принцессы Дианы.

Авторы издания отметили, что принц Уильям мог проигнорировать брата, так как сейчас действительно очень занят: он был вынужден взять на себя часть королевских обязанностей отца. Также он уделяет много времени жене, Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла полостную операцию и освобождена от исполнения обязанностей по меньшей мере до католической Пасхи.

Встреча принца Гарри и Карла III длилась 45 минут. До этого принц, который живет в США, долгое время не общался с королем лично: на коронации, прошедшей в мае, он лишь появился среди гостей. Гарри провел в Великобритании всего сутки.

Принц Гарри не ночевал ни в одной из королевских резиденций, поскольку его еще в 2023 году попросили освободить коттедж Фрогмор, где он когда-то жил с женой Меган Маркл. Никто из родственников не пригласил его к себе, так как его отношения с ними резко испортились после отречения от титула старшего члена королевской семьи, скандального интервью Опре Уинфри и выхода мемуаров.

Инсайдеры в Букингемском дворце утверждают, что теперь появилась некоторая надежда, что отношения между принцем-изгнанником и его семьей наладятся, сообщает Daily Mirror.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты.