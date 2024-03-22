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21:18, 22 марта 2024Ценности

Кейт Миддлтон перенесла операцию из-за онкологического заболевания

ТАСС: принцесса Уэльская перенесла операцию из-за онкологического заболевания
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что перенесла операцию из-за онкологического заболевания и получает химиотерапию. Об этом она рассказала своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Она сообщила, что рак у нее обнаружили после того, как в январе ей сделали серьезную операцию на брюшной полости. Сейчас она проходит «профилактической химиотерапии». Тип опухоли не раскрывается.

«Я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — уточнила принцесса.

Ранее сообщалось, что в фабрикации и распространении дезинформации о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон виновно британское правительство и королевский двор.

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      Марина Совина
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