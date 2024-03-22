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09:50, 22 марта 2024Мир

Власти Великобритании участвовали в распространении фейков о Кейт Миддлтон

МИД России: правительство Великобритании участвовало в фейках о Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Andrew Parsons / Globallookpress.com

В фабрикации и распространении дезинформации о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон виновно британское правительство и королевский двор, рассказали в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конспирологическая кампания [о болезни принцессы Кейт Миддлтон] вновь высветила глубоко порочную природу британского политического истеблишмента, в основе которой ставшее ее базовым рефлексом стремление полностью контролировать методом массовых медийных манипуляций и фейков общественное мнение в своей стране и далеко за ее пределами», — указали представители российского МИД.

Слухи из королевского двора, который до сих пор остается закрытым от публики, сразу подхватываются лояльными СМИ, распространяющих самые разные домыслы вместо опровержений, утверждает МИД РФ.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, супруга наследника престола принца Уильяма, согласно сообщениям Кенсингтонского дворца, 17 января перенесла операцию. Однако о причинах оперативного вмешательства и других деталях о состоянии здоровья принцессы отмечено не было, что стало поводом для различных теорий заговора.

Ранее Букингемский дворец опроверг слухи о смерти короля Великобритании Карла III. Монарх, по заявлению официальных источников, продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами, а издание Daily Mail опубликовало его новые фотографии.

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      Дмитрий Попов
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