Назван предположительный вид рака Кейт Миддлтон

Королевский эксперт Рош: у Кейт Миддлтон выявлен рак толстой кишки

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может страдать от рака толстой кишки. Такое предположение высказал королевский эксперт Марк Рош, ссылаясь на источники в Букингемском дворце. Его слова приводит dayFREURO.

Неожиданной операцией на брюшной полости, из-за которой Миддлтон неделями не появлялась на публике, могло быть удаление матки. «По словам информированного источника, все указывает на то, что ей [Кейт Миддлтон] провели гистерэктомию и что она страдает раком толстой кишки», — заявил Рош в интервью. Дальнейших пресс-релизов по поводу здоровья герцогини Кембриджской ожидать не стоит, уверен собеседник издания.

Шокирующему известию об онкологии Миддлтон предшествовал скандал с семейной фотографией. Плохая ретушь породила слухи об исчезновении супруги наследника британской короны. Позднее Миддлтон призналась, что лично правила снимок, и извинилась.

По мнению Роша, это недостойно титула будущей королевы-консорта. «Я также искренне верю, что ей никогда не следовало извиняться. Это недостойно ее звания, достойного будущей королевы. Елизавета II так и не извинилась», — заявил он, вероятно, вспоминая долгое сопротивление Елизаветы II приспустить Королевский штандарт в связи с гибелью принцессы Дианы.

Ранее стало известно, что из-за болезни Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. Не будет на мероприятии и принца Уильяма. Участие в воскресной пасхальной службе примут король Карл III и королева Камилла, однако в целях безопасности будут сидеть отдельно.