Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу, а Карл III будет сидеть отдельно

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за болезни. Об этом сообщает Independent.

Король Великобритании Карл III примет участие в воскресной пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце, несмотря на недавний диагноз и лечение от рака. При этом Карл III и королева Камилла будут сидеть отдельно от остальных, чтобы не рисковать здоровьем монарха.

Ни принца Уильяма, ни Кейт Миддлтон на службе не будет из-за того, что принцесса Уэльская в настоящий момент проходит курс превентивной химиотерапии. У Кейт Миддлтон, как и у монарха, диагностировали рак.

Обычно на пасхальной службе присутствует большая часть королевской семьи. В прошлом году кроме короля с королевой, а также принца и принцессы Уэльских, в часовне были принцесса Анна с мужем, сэром Тимоти Лоуренсом, Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, и ее дочери принцесса Евгения и принцесса Беатрис.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Кейт Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично. Предположительно, диагноз скрыли от Гарри и Меган, поскольку они утратили доверие королевской семьи.