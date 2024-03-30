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18:43, 30 марта 2024Из жизни

Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу, а Карл III будет сидеть отдельно

Фото: Chris Jackson / Reuters

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за болезни. Об этом сообщает Independent.

Король Великобритании Карл III примет участие в воскресной пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце, несмотря на недавний диагноз и лечение от рака. При этом Карл III и королева Камилла будут сидеть отдельно от остальных, чтобы не рисковать здоровьем монарха.

Ни принца Уильяма, ни Кейт Миддлтон на службе не будет из-за того, что принцесса Уэльская в настоящий момент проходит курс превентивной химиотерапии. У Кейт Миддлтон, как и у монарха, диагностировали рак.

Обычно на пасхальной службе присутствует большая часть королевской семьи. В прошлом году кроме короля с королевой, а также принца и принцессы Уэльских, в часовне были принцесса Анна с мужем, сэром Тимоти Лоуренсом, Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, и ее дочери принцесса Евгения и принцесса Беатрис.

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Ранее сообщалось, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Кейт Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично. Предположительно, диагноз скрыли от Гарри и Меган, поскольку они утратили доверие королевской семьи.

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      Антонина Черташ
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