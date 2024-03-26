Британские власти заподозрили Россию в распространении слухов о Кейт Миддлтон

Британские власти заподозрили, что за слухами об «исчезновении» Кейт Миддлтон стоят некие враждебные государства. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По утверждению источника издания, подобные опасения высказывали некие люди, занимающие важные посты в правительстве. Они полагают, что к распространению теорий заговора в соцсетях могут быть причастны Китай, Иран или Россия.

Часть modus operandi (образа действий) враждебных государств — дестабилизация, которая может касаться подрыва легитимности наших выборов или других институтов правительственный источник Daily Telegraph

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Лондон использует ситуацию с пропажей из публичного поля британской принцессы Кейт Миддлтон и слухами о ней, чтобы попытаться показать лидерство в борьбе с фейками.

В январе супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла неожиданную операцию на брюшной полости и затем несколько недель не появлялась на публике. Это породило многочисленные теории заговора, объясняющие ее молчание тяжелой болезнью, комой и даже разводом. 22 марта Миддлтон опубликовала видеообращение, в котором заявила, что у нее рак.