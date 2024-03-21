Захарова высказалась о ситуации с пропажей Кейт Миддлтон

Захарова: Лондон слухами о Миддлтон покажет якобы лидерство в борьбе с фейками

Лондон использует ситуацию с пропажей из публичного поля британской принцессы Кейт Миддлтон и слухами о ней, чтобы попытаться показать лидерство в борьбе с фейками. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По мнению дипломата, теории заговора вокруг Миддлтон собирались месяцами и публиковались в британской прессе. Затем эта информация может распространиться по СМИ всего мира, отметила она.

«Знаете, что будет дальше? Пройдет месяц, они (Великобритания — прим. «Ленты.ру») соберут все по зарубежным национальным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая показывает, что зарубежные страны находятся на низком уровне сопротивляемости», — высказалась Захарова. Она предположила, что Лондон также проведет конференцию по борьбе с фейками, на которой заявит, что является лидером по противодействию дезинформационным кампаниям.

Как считает официальный представитель МИД России, Великобритания уже три месяца «информационно обкручивает и обкатывает» Миддлтон для решения своих внутренних и внешних задач.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон сняли на видео на улице впервые с конца декабря прошлого года. На кадрах они с принцем Уильямом возвращаются домой из любимого фермерского магазина.

Британские СМИ уделяют пристальное внимание принцессе из-за того, что она не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие это тяжелой болезнью, комой и даже разводом. Согласно официальному объяснению королевской семьи, в январе Миддлтон сделали операцию на брюшной полости, в данный момент она восстанавливается.