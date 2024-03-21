Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:40, 21 марта 2024Интернет и СМИ

Захарова высказалась о ситуации с пропажей Кейт Миддлтон

Захарова: Лондон слухами о Миддлтон покажет якобы лидерство в борьбе с фейками

Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лондон использует ситуацию с пропажей из публичного поля британской принцессы Кейт Миддлтон и слухами о ней, чтобы попытаться показать лидерство в борьбе с фейками. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По мнению дипломата, теории заговора вокруг Миддлтон собирались месяцами и публиковались в британской прессе. Затем эта информация может распространиться по СМИ всего мира, отметила она.

«Знаете, что будет дальше? Пройдет месяц, они (Великобританияприм. «Ленты.ру») соберут все по зарубежным национальным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая показывает, что зарубежные страны находятся на низком уровне сопротивляемости», — высказалась Захарова. Она предположила, что Лондон также проведет конференцию по борьбе с фейками, на которой заявит, что является лидером по противодействию дезинформационным кампаниям.

Материалы по теме:
Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями
Исчезла жена будущего короля Британии.Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями
1 марта 2024
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
11 марта 2024
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма. Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма.Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
14 марта 2024

Как считает официальный представитель МИД России, Великобритания уже три месяца «информационно обкручивает и обкатывает» Миддлтон для решения своих внутренних и внешних задач.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон сняли на видео на улице впервые с конца декабря прошлого года. На кадрах они с принцем Уильямом возвращаются домой из любимого фермерского магазина.

Британские СМИ уделяют пристальное внимание принцессе из-за того, что она не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие это тяжелой болезнью, комой и даже разводом. Согласно официальному объяснению королевской семьи, в январе Миддлтон сделали операцию на брюшной полости, в данный момент она восстанавливается.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Нидерланды выступили против выпуска облигаций для расходов на оборону ЕС

      Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

      Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

      Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

      Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

      Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

      Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

      Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

      Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше