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22:48, 29 апреля 2024Бывший СССР

Молдавские суды начали отменять штрафы за ношение георгиевской ленты

Суды в Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Суды в Молдавии начали отменять административные протоколы за ношение георгиевской ленты. Однако местная полиция продолжает угрожать штрафами, рассказал глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в Telegram-канале.

«Для главного полисмена страны, призванного соблюдать закон, самого закона не существует. Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение гвардейской / георгиевской ленты», — указал Петрович.

29 апреля глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану призвал граждан страны воздержаться от ношения георгиевских лент 9 Мая, чтобы избежать штрафов. Он напомнил, что в стране действует норма, запрещающая продажу, хранение и ношение ленты.

Ранее Алексей Петрович заявил, что полиция раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты и проведения акции «Бессмертный полк» в населенных пунктах. По его словам, от мэра одного из населенных пунктов сотрудники полиции потребовали закрасить георгиевскую ленту на памятнике советским воинам.

В мае прошлого года пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ назвал запрет на ношение георгиевских лент в стране проявлением демократии.

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      Марина Совина
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