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13:42, 29 апреля 2024Бывший СССР

Россия ударила по цеху сборки беспилотников на Украине

Минобороны: авиация и артиллерия ударили по цеху сборки беспилотников на Украине
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России ударили по цеху сборки беспилотников на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

В уничтожении производства беспилотников участвовали ракетные войска, авиация и артиллерия. Помимо цеха, российская армия поразила личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 110 районах.

По состоянию на 29 апреля средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и управляемую авиабомбу JDAM производства США. Также российская армия уничтожила 155 миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152 миллиметровое орудие Д-20, 152 миллиметровую буксируемую гаубицу «МСТА-Б», две 122 миллиметровые гаубицы Д-30, 105 миллиметровую легкую гаубицу М102 производства США и 100 миллиметровое противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

По словам военного аналитика Александра Михайлова, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогут за одну неделю уничтожить поставку из 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, которые Киев запросил у Германии. Об этом он заявил со ссылкой на официальную статистику Минобороны, согласно которой войска РФ сбивают по 200-300 БПЛА в сутки.

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      Вячеслав Агапов
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