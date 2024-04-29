В России допустили уничтожение поставки из 800 дронов для ВСУ за неделю

Военный аналитик Михайлов: поставки 800 БПЛА Vector хватит ВСУ на неделю

Военный аналитик Александр Михайлов допустил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогут уничтожить поставку из 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, которые Киев запросил у Германии, за одну неделю. Об этом эксперт сообщил в разговоре с Ura.ru.

Михайлов сослался на информацию Министерства обороны России, согласно которой войска РФ сбивают по 200-300 БПЛА в сутки. «Приедет еще 800 немецких дронов — и проживут они несколько дней на передовой. Может, неделю. На каждый летательный аппарат есть свое средство поражения. Поэтому такие тактические дроны не являются никакой проблемой», — объяснил аналитик.

Он предположил, что части беспилотников все же удастся передать сведения артиллеристам Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Какие-то сбросят боеприпасы на наши позиции. Но в итоге никакого реального перелома эти поставки не приносят», — резюмировал Михайлов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны минимум семь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он призвал союзников не упускать время и дать «необходимый сигнал решимости».