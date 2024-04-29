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01:47, 29 апреля 2024Россия

В России допустили уничтожение поставки из 800 дронов для ВСУ за неделю

Военный аналитик Михайлов: поставки 800 БПЛА Vector хватит ВСУ на неделю

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военный аналитик Александр Михайлов допустил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогут уничтожить поставку из 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, которые Киев запросил у Германии, за одну неделю. Об этом эксперт сообщил в разговоре с Ura.ru.

Михайлов сослался на информацию Министерства обороны России, согласно которой войска РФ сбивают по 200-300 БПЛА в сутки. «Приедет еще 800 немецких дронов — и проживут они несколько дней на передовой. Может, неделю. На каждый летательный аппарат есть свое средство поражения. Поэтому такие тактические дроны не являются никакой проблемой», — объяснил аналитик.

Он предположил, что части беспилотников все же удастся передать сведения артиллеристам Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Какие-то сбросят боеприпасы на наши позиции. Но в итоге никакого реального перелома эти поставки не приносят», — резюмировал Михайлов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны минимум семь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он призвал союзников не упускать время и дать «необходимый сигнал решимости».

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      Маргарита Пименова
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