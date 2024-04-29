Российский вирусолог рассказал о действиях после укуса энцефалитного клеща

Доктор Викулов назвал период, за который спасаются от укуса энцефалитного клеща

Директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций, доктор Георгий Викулов рассказал о действиях после укуса энцефалитного клеща. Об этом он рассказал в прямом эфире на радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог Викулов сказал, если произошло присасывание энцефалитного клеща, то пострадавшего есть семь-десять дней для того, чтобы принять необходимые действия. За этот период, в качестве профилактики, он должен обратиться к врачам-инфекционистам и выпить иммуноглобулин.

Ранее сообщалось, что доктор Викулов исключил распространение обезьяньего герпеса в России. По его словам, церкопетековый вирус герпеса редко заражает людей. Как правило, такие случаи регистрируются в дикой природе или в лабораторных условиях.