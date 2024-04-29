Страны Прибалтики обвинили Россию в помехах навигации самолетов

FT: главы МИД стран Прибалтики обвинили Россию в подавлении сигналов GPS

Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS, что создает помехи навигации самолетов. Об этом со ссылкой на глав МИД стран Прибалтики сообщает Financial Times (FT).

Представители европейских стран заявили, что из-за подавления сигналов два финских борта были вынуждены вернуться в аэропорт отправления с середины маршрута. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, за последние месяцы нарушение качества сигналов затронуло десятки тысяч гражданских рейсов.

«Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебной деятельности России и обязательно обсудим это с нашими союзниками. Такие действия представляют собой гибридную атаку и несут угрозу для нашей безопасности», — пояснил главный дипломат Эстонии Маргус Цахкна.

Эксперты считают, что заглушить сигналы GPS можно с помощью относительно дешевого оборудования. Ни одна страна официально не признала свою причастность к созданию помех, однако в Прибалтике полагают, что именно Россия создает проблемы с навигацией с помощью техники в Калининграде. Таким образом Москва пытается защитить регион от возможных атак украинских беспилотников, пояснил в беседе с FT один из опрошенных чиновников.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации». Он заявил, что странам Запада было бы выгодно переместить системы противоракетной обороны (ПРО) поближе к российскому Калининграду. По его мнению, это принесет не только военную, но и экономическую пользу союзникам.