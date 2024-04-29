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19:13, 29 апреля 2024Россия

Тамбовские цыгане попытались сдать в металлолом беспилотник

Baza: цыгане в Тамбовской области хотели сдать в металлолом беспилотник
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Цыгане в Тамбовской области хотели сдать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на металлолом. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе обратились в полицию, когда получили беспилотник.

Уточняется, что БПЛА, вероятно, является российским «Орланом-10». Полиция выясняет, каким образом дрон попал к цыганской диаспоре. После исследования беспилотник планируют отправить в Москву.

В сентябре 2023 года Минобороны России сообщало, что российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» в ходе использования в зоне специальной военной операции (СВО) выявляет даже хорошо замаскированные цели. Среди них артиллерия, живая сила и командные пункты.

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      Варвара Кошечкина
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