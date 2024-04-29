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13:45, 29 апреля 2024Мир

В Литве призвали ЕС заняться вопросом возвращения военнообязанных на Украину

Премьер Литвы призвал ЕС решать вопрос о возвращении военнообязанных на Украину

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Возвращение на Украину военнообязанных надо решать на уровне Евросоюза (ЕС). Об этом в эфире национального литовского радио LRTВ заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

В настоящее время для граждан Украины в ЕС действует статус временной защиты, напомнила она. Он универсален и предоставляет им широкие гарантии. При этом Шимоните считает, что по данному вопросу необходимо более широкое сотрудничество, и это проблема «не одного и не двух государств».

Шимоните напомнила, что ранее Литва обсуждала проблему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, там обсуждалось, что при выдаче или продлении вида на жительство страна могла бы устанавливать, что человек выполнил свои мобилизационные обязанности или освобожден от них.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Теперь военнообязанные должны явиться в военкоматы, чтобы обновить свои данные, в противном случае им грозят серьезные штрафы.

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      Мария Черкасова
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