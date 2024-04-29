В России упало потребление курицы и говядины

«Контур.Маркет»: потребление курицы и говядины в РФ упало на 23 и 34 %

Потребление курицы и говядины в России упало. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Маркета» сообщает РИА Новости.

В апреле популярность курицы и говядины в стране сократилась на 23 и 34 процента соответственно. В качестве альтернативы потребители стали выбирать индейку и свинину. Как отмечают аналитики, эти виды мяса меньше всего подорожали.

За год стоимость баранины в России выросла на 30-40 процентов в зависимости от вида продукта. Такая скорость стала неожиданностью для чиновников, которые отрицают дефицит продукта на российском рынке. В марте парная, остывшая или охлажденная баранина стоила на 33,2 процента больше, чем годом ранее, а замороженная — на 41,5 процента.

По данным ассоциации «Руспродсоюз», в начале 2024 года стоимость приготовления шашлыка в России увеличилась на 10-20 процентов. Эксперты учитывали классический рецепт на четырех человек, — 1,5 килограмма мяса, 500 граммов лука, 15 миллилитров уксуса, перец и соль. Куриный шашлык обойдется гражданам в 389 рублей (плюс 20 процентов), блюдо из свинины — в 739,5 рубля (плюс 13 процентов), из индейки — в 814,5 рубля (плюс 10,3 процента).