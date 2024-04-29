Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 29 апреля 2024Экономика

В России упало потребление курицы и говядины

«Контур.Маркет»: потребление курицы и говядины в РФ упало на 23 и 34 %

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Потребление курицы и говядины в России упало. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Маркета» сообщает РИА Новости.

В апреле популярность курицы и говядины в стране сократилась на 23 и 34 процента соответственно. В качестве альтернативы потребители стали выбирать индейку и свинину. Как отмечают аналитики, эти виды мяса меньше всего подорожали.

За год стоимость баранины в России выросла на 30-40 процентов в зависимости от вида продукта. Такая скорость стала неожиданностью для чиновников, которые отрицают дефицит продукта на российском рынке. В марте парная, остывшая или охлажденная баранина стоила на 33,2 процента больше, чем годом ранее, а замороженная — на 41,5 процента.

По данным ассоциации «Руспродсоюз», в начале 2024 года стоимость приготовления шашлыка в России увеличилась на 10-20 процентов. Эксперты учитывали классический рецепт на четырех человек, — 1,5 килограмма мяса, 500 граммов лука, 15 миллилитров уксуса, перец и соль. Куриный шашлык обойдется гражданам в 389 рублей (плюс 20 процентов), блюдо из свинины — в 739,5 рубля (плюс 13 процентов), из индейки — в 814,5 рубля (плюс 10,3 процента).

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Карачаево-Черкесии уничтожили пятерых боевиков после нападения на наряд ДПС. В перестрелке погибли полицейские

      В парламенте Грузии перешли к особому режиму безопасности

      Изъятые у олигархов в Казахстане 90 миллионов долларов вернули государству

      ВМС Великобритании зафиксировали нападение на судно рядом с Йеменом

      В России упало потребление курицы и говядины

      В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

      Селена Гомес высказалась о стандартах красоты словами «это пустая трата времени»

      Немецкий генерал рассказал о катастрофической ошибке западных стран

      Власти КЧР выплатят семьям погибших полицейских по 1 миллиону рублей

      Опрос показал сохранение Трампом преимущества над Байденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше