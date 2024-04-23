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15:07, 23 апреля 2024Экономика

Рост цен на шашлык в России достиг 20 процентов

«Руспродсоюз»: стоимость приготовления шашлыка выросла на 10-20 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В начале 2024 года стоимость приготовления шашлыка в России выросла на 10-20 процентов в зависимости от вида мяса. Об этом со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз» сообщает ТАСС.

Эксперты учитывали классический рецепт блюда, изготовленного для четырех человек, — это 1,5 килограмма мяса, 500 граммов лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, перец и соль.

По данным ассоциации, в случае использования курицы цена достигла 389 рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Шашлык из свинины обойдется в 739,5 рубля (плюс 13 процентов), а из индейки — в 814,5 рубля (плюс 10,3 процента).

Накануне «Платформа ОФД» сообщила, что стоимость шашлычного набора (мясо, комплект шампуров, уголь, мангал и средство для розжига) за год выросла в цене на 11 процентов в годовом выражении, до 2917 рублей, при этом объем продаж рухнул на 31 процент. Последнее обстоятельство связывают с неподходящей погодой в конце апреля.

Год назад «Руспродсоюз» сообщал о снижении цен на шашлык, причем в случае шашлыка из курицы падение цен составляло 8,9 процента.

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      Платон Щукин
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