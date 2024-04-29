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12:06, 29 апреля 2024Силовые структуры

В России заявили о возможности найти расправившихся с Листьевым преступников

Экс-генпрокурор Скуратов заявил о возможности раскрыть дело журналиста Листьева
Владислав Листьев

Владислав Листьев. Фото: Лаура Ильина / Коммерсантъ

Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов заявил о возможности раскрыть дело о расправе в марте 1995 года над тележурналистом Владиславом Листьевым. Таким комментарием он поделился с ТАСС.

Скуратов возглавлял Генпрокуратуру в 1995-2000 годах, он убежден, что шансы найти преступников еще есть.

Он подчеркнул, что дело Листьева для него — «довольно больная тема». «Ничто не являлось таким предметом критики, не обоснованной, не заслуженной критики, как именно это дело», — отметил бывший генпрокурор.

Скуратов признал, что следствие действительно допустило ошибки, которые стали препятствием для результативного расследования. По его версии, основной причиной «затяжки и фактической остановки следствия» стали связи возможного главного заказчика данного преступления.

Тележурналиста Владислава Листьева нашли с пулевыми ранениями в подъезде своего дома в Москве 1 марта 1995 года. Преступление официально до сих пор не раскрыто. Среди возможных заказчиков расправы называли бизнесмена Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского и начальника охраны тогдашнего президента Бориса Ельцина Александра Коржакова.

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      Анна Щербакова
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