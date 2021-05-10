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Сын Влада Листьева анонсировал выставку памяти тележурналиста

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Владислав Листьев
Владислав Листьев
Фото: Евгений Матвеев / Russian Look / Global Look Press

Сын первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева Александр анонсировал масштабную выставку памяти легендарного тележурналиста «Влад Листьев. Первый среди равных», ее представят осенью. Об этом сообщает ТАСС.

«10 мая исполнилось бы 65 лет со дня рождения моего отца. В память о нем благотворительный Фонд поддержки деятелей телевидения имени Владислава Листьева "Герои экрана" готовит большой выставочный проект», — рассказал Александр Листьев. По его словам, на выставке будут представлены не только фотографии, личные вещи и документы, но и интерактивный раздел с воспоминаниями зрителей о программе «Взгляд» и других телепроектах, над которыми работал журналист.

«Мы предложим всем желающим рассказать о влиянии передачи на их жизнь, вспомнить яркие моменты. Самые интересные эссе озвучат коллеги отца — знаменитые телевизионщики и артисты», — собеседник агентства. Он объяснил, что авторы выставки хотят рассказать зрителям, которые до сих пор его помнят, каким Листьев был в быту. «В нем был свет, он всегда искал доброе в событиях, своих собеседниках, дарил положительные эмоции, общался очень понятным языком», — поделился сын тележурналиста.

Как рассказали агентству в Фонде, открытию выставки предшествует исследовательский проект, в рамках которого команда студентов творческих вузов, включая журналистов, продюсеров, художников, актеров, «проанализирует феномен Листьева и телевидения 1990-х годов и изучит коды этого успеха». Они изучат «период того времени, возникновение нового телевидения, попытаются понять, как изменение технологий и природы коммуникаций влияют на жизнь и судьбу разных поколений, есть ли связь между "битловским" по масштабу успехом программы "Взгляд" и успехом сегодняшних блогеров YouTube и TikTok, возможен ли сегодня столь же масштабный разговор с аудиторией». Результаты этого исследования станут частью выставки. Кроме того, выставочная программа также будет включать в себя дискуссии, мастер-классы и документальные театральные читки.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Преступление официально до сих пор не раскрыто. Среди возможных заказчиков убийства Листьева ранее называли бизнесмена Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского и начальника охраны тогдашнего президента Бориса Ельцина Александра Коржакова. Несколько раз появлялась и версия о том, что убийство Листьева организовал член Совета Федерации Сергей Лисовский, который руководил в те годы компанией «Реклама-холдинг».

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