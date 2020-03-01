Собчак, Пивоваров и Чепель призвали возобновить расследование убийства Листьева

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель потребовали возобновить расследование убийства первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева. Соответствующее обращение появилось в Instagram-аккаунте телеведущей.

По их словам, они независимо друг от друга сняли фильмы к 25-й годовщине смерти Листьева и пришли к одинаковым выводам. «[Мы] обращаемся к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с призывом возобновить расследование дела об убийстве журналиста», — заявили журналисты.

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Собчак, Пивоваров и Чепель напомнили, что в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено. «Мы знаем, что на следствие оказывалось сильное политическое давление, и дело фактически было развалено», — сказано в обращении. Однако в настоящее время, по их данным, у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд.

«Мы считаем, что придание делу особого статуса поможет вывести расследование на новый уровень и закончить его судом. В деле об убийстве Влада Листьева должна быть поставлена точка», — резюмировали авторы заявления.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Преступление официально до сих пор не раскрыто. Среди возможных заказчиков убийства Листьева ранее называли бизнесмена Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского и начальника охраны тогдашнего президента Бориса Ельцина Александра Коржакова. Несколько раз появлялась и версия о том, что убийство Листьева организовал член Совета Федерации Сергей Лисовский, который руководил в те годы компанией «Реклама-холдинг».

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