Следователь рассказал о странном поведении жены Листьева после его убийства

Альбина Назимова, жена первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, рассказывала о том, что у журналиста были трудности с олигархом Борисом Березовским и его партнером по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Об этом в воскресенье, 1 марта, «Ленте.ру» сообщил Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России.

По словам Уварова, он общался с Назимовой после убийства Листьева, и в ее поведении были странные моменты.

«С женой Листьева у меня такая ситуация вышла. Я с ней начал говорить — общались спокойно. И вдруг она в одном месте дала интересные показания. Пока шла беседа, я магнитофон не включал. Потом, когда беседа закончилась, я ей говорю: хотел бы вас допросить на магнитофон. Но под запись она те интересные сведения повторять не стала», — сказал он.

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Как отметил Уваров, Альбина выражала недовольство тем, что Березовский и Патаркацишвили постоянно «доставали» их семью. Она жаловалась на регулярные звонки, которые поступали как днем, так и ночью. После таких разговоров Влад становился нервным и замыкался в себе.

26 февраля сообщалось, что коллеги первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева написали имя предполагаемого убийцы журналиста.

Режиссер картины «Листьев. Новый взгляд» Родион Чепель собирал записки с именами во время интервью с входившими в окружение Листьева людьми. В финале Чепель вскрыл коробку с бумагами и зачитал имена. По его словам, два человека оставили записки пустыми, однако остальные написали свои версии. В них фигурировали журналист Александр Любимов, «обманутый муж» без уточнения фамилии и имени, «криминал, стоящий за одним из рекламных агентств», член Совета Федерации Сергей Лисовский (в прошлом — учредитель рекламного агентства «Премьер СВ») и олигарх Борис Березовский.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Преступление официально до сих пор не раскрыто. Среди возможных заказчиков убийства Листьева ранее называли бизнесмена Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского и начальника охраны Ельцина Александра Коржакова. Несколько раз появлялась и версия о том, что убийство Листьева организовал Лисовский, который руководил в те годы компанией «Реклама-холдинг».

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