Кремль отреагировал на призыв возобновить расследование убийства Листьева

Президент России Владимир Путин может поручить возобновить следствие по убийству первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отреагировал на призыв журналистов Ксении Собчак, Алексея Пивоварова и Родиона Чепеля продолжить расследование уголовного дела, пишет «Интерфакс».

В то же время, по словам представителя Кремля, пока такого решения не принято. «Чисто юридически, так сразу я не могу вам сказать, может ли он дать поручение Следственному комитету. В целом он вполне может дать, но до сих пор каких-то решений президентом на этот счет [принято] не было», — сказал Песков.

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1 марта Собчак, Пивоваров и Чепель записали видеообращение, в котором призвали главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора страны Игоря Краснова возобновить расследование убийства первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева. «Мы считаем, что придание делу особого статуса поможет вывести расследование на новый уровень и закончить его судом. В деле об убийстве Влада Листьева должна быть поставлена точка», — резюмировали авторы заявления.

Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Преступление официально до сих пор не раскрыто. Возможными заказчиками называли бизнесмена Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского и начальника охраны тогдашнего президента Бориса Ельцина Александра Коржакова. Несколько раз появлялась и версия о том, что убийство Листьева организовал член Совета Федерации Сергей Лисовский, который руководил в те годы компанией «Реклама-холдинг».

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