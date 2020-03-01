Бывший коллега Владислава Листьева раскрыл причины его убийства

Причины резонансного убийства первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева кроются в цепи случайных событий, вызванных ощущением собственной неприкасаемости, которое возникло у журналиста. Об этом в воскресенье, 1 марта, «Ленте.ру» сообщил Александр Политковский, бывший коллега Листьева.

По словам Политковского, первый гендиректор телекомпании ОРТ проявлял неосторожность во многих вопросах, которые считал несущественными.

«Я считаю, что убийство Листьева — случайность. Цепь случайных событий, вызванных ощущением вседозволенности и неприкасаемости. Слухи про убийство из-за рекламы [на канале] — глупость. Листьев не мог сам принять решение, что рекламы не будет. Решение на самом деле принимал совет директоров ОРТ», — объяснил Политковский.

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26 февраля сообщалось, что коллеги первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева написали имя предполагаемого убийцы журналиста.

Режиссер картины «Листьев. Новый взгляд» Родион Чепель собирал записки с именами во время интервью с людьми, которые входили в окружение Листьева. В финале Чепель вскрыл коробку с бумагами и зачитал записки. По его словам, два человека оставили их пустыми, остальные написали свои версии. В них фигурировали журналист Александр Любимов, «обманутый муж» без уточнения фамилии и имени, «криминал, стоящий за одним из рекламных агентств», член Совета Федерации Сергей Лисовский (учредитель рекламного агентства «Премьер СВ») и олигарх Борис Березовский.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Преступление официально до сих пор не раскрыто. Среди возможных заказчиков убийства Листьева ранее называли бизнесмена Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского и начальника охраны Ельцина Александра Коржакова. Несколько раз появлялась и версия о том, что убийство Листьева организовал Лисовский, который руководил в те годы компанией «Реклама-холдинг».

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