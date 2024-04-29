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10:52, 29 апреля 2024Из жизни

В США кошка запрыгнула в коробку и улетела посылкой через Amazon

Семья из США вернула отправленную в посылке через Amazon кошку

Фото: АГН «Москва»

Работники Amazon в США спасли кошку, которая запрыгнула в коробку и случайно отправилась в посылке из штата Юта в Калифорнию. Об этом сообщает BBC News.

Жители Юты после исчезновения животного по кличке Гальяна начали поиски, которые ни к чему не привели. Пропавшее животное обнаружили сотрудники склада компании Amazon в Калифорнии через неделю. Кошка оказалась в одной из коробок с возвращенными товарами.

Выяснилось, что животное запрыгнуло в большую коробку с рабочими ботинками, которые ее хозяева купили на Amazon, но решили вернуть. «Гальяна просто обожает коробки, это такая особенность ее характера», — рассказала ее хозяйка Керри Кларк. Нашедший кошку сотрудник склада Amazon в Калифорнии отнес ее к ветеринару. Тот просканировал ее чип и таким образом узнал имя и телефон Кларк.

Ранее кот застрял в стене многоквартирного дома в Уфе. Извлекать его пришлось рабочим — они просверлили стену в квартире и извлекли животное из вентиляции, в котором оно провело два дня, беспокоя соседей мяуканьем.

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      Мария Черкасова
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