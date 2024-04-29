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20:46, 29 апреля 2024Мир

В США рассказали о производстве Украиной дронов с китайскими деталями

WSJ: Украина выпускает дальнобойные дроны с китайскими комплектующими

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украина выпускает дальнобойные дроны, которые опираются на китайские комплектующие и создаются по китайским образцам. Об этом рассказали в The Wall Street Journal.

Еще в самом начале конфликта Украина смогла адаптировать для военных задач китайские беспилотники самолетного типа Mugin-5 и другие аппараты, которые можно было свободно купить, указали журналисты. Вместе с тем на данный момент большинство выпускаемых в стране дронов являются украинскими разработками, но и они производятся с опорой на китайские компоненты.

При этом теперь Украина уделяет особое внимание производству беспилотников дальнего действия, выпуск которых был увеличен в этом году в десять раз. Кроме того, увеличивается и дальность их полета.

«Сейчас есть модели, способные пролететь более тысячи километров», — отметил министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.

Ранее в Латвии сообщили о сборе 500 миллионов евро на покупку дронов для Украины. Об этом рассказал министр обороны страны Андрис Спрудс, указавший, что финансовую помощь уже оказали Нидерланды, Дания, Канада, Латвия и Литва.

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      Дмитрий Попов
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