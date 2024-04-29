В США заявили о стремлении прекратить «ужасные страдания» жителей Газы

Блинкен: США хотят прекратить «ужасные страдания» жителей сектора Газа

Соединенные Штаты действительно хотят прекратить «ужасные страдания» жителей сектора Газа, но при этом поддерживают Израиль. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Мы решительно поддерживаем Израиль в его усилиях по обеспечению того, чтобы то, что произошло 7 октября, никогда не повторилось. Но в то же время мы полны решимости сделать все возможное, чтобы положить конец ужасным страданиям, которые мы наблюдаем каждый день в Газе», — подчеркнул он на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Вместе с тем США не станут поддерживать военную операцию, которую Израиль намеревается провести в городе Рафах на юге сектора Газа. По мнению Блинкена, израильское руководство не представило плана по защите гражданского населения в ходе возможной операции.

Ранее сообщалось о намерении Энтони Блинкена посетить Государство Израиль. Основной темой планируемых встреч станут переговоры о прекращении огня, которые на данный момент зашли в тупик.