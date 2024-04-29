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13:36, 29 апреля 2024Мир

В США заявили о стремлении прекратить «ужасные страдания» жителей Газы

Блинкен: США хотят прекратить «ужасные страдания» жителей сектора Газа

Фото: Johannes Neudecker / Globallookpress.com

Соединенные Штаты действительно хотят прекратить «ужасные страдания» жителей сектора Газа, но при этом поддерживают Израиль. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Мы решительно поддерживаем Израиль в его усилиях по обеспечению того, чтобы то, что произошло 7 октября, никогда не повторилось. Но в то же время мы полны решимости сделать все возможное, чтобы положить конец ужасным страданиям, которые мы наблюдаем каждый день в Газе», — подчеркнул он на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Вместе с тем США не станут поддерживать военную операцию, которую Израиль намеревается провести в городе Рафах на юге сектора Газа. По мнению Блинкена, израильское руководство не представило плана по защите гражданского населения в ходе возможной операции.

Ранее сообщалось о намерении Энтони Блинкена посетить Государство Израиль. Основной темой планируемых встреч станут переговоры о прекращении огня, которые на данный момент зашли в тупик.

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      Дмитрий Попов
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