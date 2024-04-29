В США заявили о значительных успехах России на Украине

NYT: Россия достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю

Россия достигла значительных успехов в Донецкой Народной Республике (ДНР) за последнюю неделю. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По словам автора, за последнюю неделю российская армия вошла в около полудюжины деревень на восточном фронте Украины. В материале отмечается, что это свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе «для уступающих по численности и вооружению» украинских войск, которые ожидают военную помощь США.

Авторы считают, что еще больше ситуацию для ВСУ осложняет прорыв северной части оборонительной линии из-за бреши в позициях Киева. По данным издания, это помогла российским войскам быстро продвинутся к селу Очеретино.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Семеновка в Донецкой народной республике.