Daily Mail: худой мир Украины с Россией лучше чем продолжение конфликта

Худой мир для Украины с Россией лучше чем продолжение затяжного позиционного конфликта, который должен быть урегулирован путем переговоров. Об этом заявил британский журналист и писатель Питер Хитченс в статье для газеты Daily Mail.

«Все, что мы узнали из украинского конфликта, — это то, что самый простой гражданин знает в своей личной жизни: что намеренное раздражение могущественного соседа приведет к неприятностям, и что убогий компромисс дешевле и безопаснее, чем сражаться до конца», — рассказал автор.

Хитченс также подчеркнул, что из-за конфликта позиции НАТО ослабли. При этом он напрямую связал ситуацию на Украине с Ливией, Ираком и Афганистаном, указав, что все кризисы в этих странах напрямую вытекают из внешней политики США.

Хитченс является известным британским правым публицистом, критикующим современную политику Вашингтона. В 2014 году он поддержал присоединение Крыма к России. Также он критикует власти Великобритании за помощь Киеву, называя их недемократичными. Он подчеркивает, что «могущественная фракция в Вашингтоне давно хотела опосредованной войны с Россией».