Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 30 апреля 2024Мир

«Большая семерка» захотела снизить зависимость от России в атомной энергетике

Страны G7 захотели снизить зависимость от России в области атомной энергетики

Фото: Rosenergoatom Concern JSC / Globallookpress.com

Страны «Большой семерки» (G7) захотели снизить зависимость от России в области атомной энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров энергетики G7.

«Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от поставок из России товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, включая содействие созданию цепочки поставок топлива, не подпадающей под влияние России», — отметили министры Группы семи.

Они также подчеркнули, что будут поддерживать другие страны, которые стремятся диверсифицировать поставки.

Ранее министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что страны G7 на саммите в Турине обсудят отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ).

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров объяснил таджикскому коллеге причины проверок его сограждан

      Отправившегося на сплав по реке туриста нашли без признаков жизни в палатке

      Трамп пообещал добиться освобождения арестованного в России журналиста

      Глава Подмосковья рассказал о собранных после теракта в «Крокусе» средствах

      ВСУ обвинили в минировании Донецка немецкими минами

      Названы лучшие способы накачать пресс для худых мужчин

      Суд арестовал подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве

      Летевшая на родину россиянка застряла в Италии по вине армянской авиакомпании

      Появилась новая технология изготовления солнечных батарей

      В Киеве начали демонтаж посвященного Переяславской раде монумента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше