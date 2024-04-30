«Большая семерка» захотела снизить зависимость от России в атомной энергетике

Страны G7 захотели снизить зависимость от России в области атомной энергетики

Страны «Большой семерки» (G7) захотели снизить зависимость от России в области атомной энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров энергетики G7.

«Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от поставок из России товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, включая содействие созданию цепочки поставок топлива, не подпадающей под влияние России», — отметили министры Группы семи.

Они также подчеркнули, что будут поддерживать другие страны, которые стремятся диверсифицировать поставки.

Ранее министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что страны G7 на саммите в Турине обсудят отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ).