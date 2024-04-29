Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 29 апреля 2024Мир

На саммите G7 обсудят отказ от российского СПГ

Пикетто-Фратин: отказ от СПГ из России находится на повестке саммита G7 в Турине

Фото: Lehtikuva / Reuters

Отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) находится на повестке саммита профильных министров стран G7 «Большой семерки». Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин, передает агентство Askanews.

«Мы работаем над этим, если бы было окончательное решение, я бы сообщил об этом», — ответил Пикетто-Фратин в ответ на вопрос, обсуждается ли запрос Бельгии о блокировании импорта СПГ из России.

Как заявила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен, страна выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России, чтобы «не подпитывать российский военный бюджет».

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
«Нефть по 200 долларов» К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?
«Нефть по 200 долларов»К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?
15 апреля 2024
«России есть чем ответить». Смогут ли США на самом деле конфисковать российские активы?
«России есть чем ответить».Смогут ли США на самом деле конфисковать российские активы?
22 апреля 2024

Евросоюзу (ЕС) удалось заместить более десяти процентов поставок российского трубопроводного газа. Однако энергоресурсы из РФ заменили не на топливо из других стран, а на сжиженный природный газ (СПГ) из России. Доля трубопроводного газа снизилась с 37 до 8,7 процента после начала спецоперации, а доля российского топлива в общем импорте газа Европой выросла до 15 процентов.

Главными покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году стали Испания, Бельгия и Нидерланды. Они приобрели у России 5,24, 3,82 и 2,1 миллиарда кубометров этого вида топлива соответственно. На долю первой пришлось 40 процентов от европейского импорта российского СПГ, второй — 30 процентов. В свою очередь, поставки в Нидерланды за год увеличились в 1,9 раза.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США заявили, что завершение конфликта на Украине зависит от Путина. Они назвали три основных принципа для переговоров

      «Ростов» вырвал победу у аутсайдера в матче РПЛ

      Украинская телеведущая раскритиковала политику Зеленского

      США сообщили о щедром предложении Израиля о прекращении огня

      На саммите G7 обсудят отказ от российского СПГ

      В Москве раскрыли убийство 12-летней давности

      Чехия назвала Россию виноватой во взрывах на складах со снарядами для Киева

      В Британии признали неэффективность антироссийских санкций

      В России нашли ответ на провокации США

      Зеленский обвинил НАТО в невыполнении соглашений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше