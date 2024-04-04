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09:38, 4 апреля 2024Экономика

Европа заменила российский трубопроводный газ российским СПГ

Reuters: доля российского топлива в общем импорте газа Европой выросла до 15 %

Фото: Александр Семенов / ТАСС

Евросоюз заместил более десяти процентов поставками российского трубопроводного газа. Об этом со ссылкой на статистику ЕС и данные Kpler сообщает Reuters.

Поставки энергоресурсов из России заменили поставками сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Таким образом доля трубопроводного газа снизилась с 37 до 8,7 процента после начала спецоперации, а доля российского топлива в общем импорте газа Европой выросла до 15 процентов

По данным источников, увеличение объемов закупки российского топлива объясняется скидками. В 2023 году поставки СПГ в порты стран Евросоюза увеличилась с 2021 года на 37,7 процента и составила 15,6 миллиона тонн. Так, крупнейшим реэкспортером российских поставок по морю стала Испания, которая ранее не приобретала газ у РФ. В марте эта страна приобрела у РФ топлива на сумму в 274 миллиона евро, что в 1,7 раза выше, чем в декабре.

Указанные цифры не включают поставки российского газа через порты Бельгии, Франции, Испании и Нидерландов — топливо в них перед отправкой по трубопроводам или погрузкой на другие суда «теряет свою российскую маркировку, которая может отпугнуть покупателей».

По итогам 2023 года Испания, Бельгия и Нидерланды стали главными покупателями российского СПГ в Европе. Они приобрели у России 5,24, 3,82 и 2,1 миллиарда кубометров этого вида топлива. На долю первой пришлось 40 процентов от европейского импорта российского СПГ, второй — 30 процентов. В свою очередь, поставки в Нидерланды за год увеличились в 1,9 раза.

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      Вячеслав Агапов
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