Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:24, 30 апреля 2024Мир

Девять человек погибли при крушении вертолета в Колумбии

В Колумбии девять военных погибли при крушении вертолета Ми-17

Фото: Unsplash

Вертолет Ми-17 десантно-штурмовой авиационной дивизии Колумбии потерпел крушение в штате Боливар. Об этом сообщает колумбийская армия в социальной сети Х.

При крушении вертолета все девять человек на борту погибли. Отмечается, что на борту вертолета находились шесть офицеров и три солдата.

Президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети Х сообщил, что члены экипажа принимали участие в операции против наркокартеля «Клан залива».

Ранее городской суд Нарьян-Мара вынес приговор командиру Ан-2, который потерпел крушение в Ненецком автономном округе в январе 2023 года. Суд постановил, что авиакатастрофа в российском регионе произошла из-за пилота, который нарушил федеральное авиационное законодательство

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности об одном из погибших в Германии украинских военных. Власти гадают о связях убийцы с Россией

      Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

      В Роскомнадзоре рассказали о претензиях к Telegram и YouTube

      Девять человек погибли при крушении вертолета в Колумбии

      Рогов сообщил о попытке Украины атаковать Крым ракетами ATACMS

      На Украине заявили о потере собственной кадровой армии

      Россиянина задержали за сотрудничество с украинской организацией

      Россиянам рассказали о важном нюансе работы в праздники

      Врач дала совет женщинам с увлекающимися порно мужьями

      Саперы рассказали о необычной тактике маскировки мин ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше