Девять человек погибли при крушении вертолета в Колумбии

В Колумбии девять военных погибли при крушении вертолета Ми-17

Вертолет Ми-17 десантно-штурмовой авиационной дивизии Колумбии потерпел крушение в штате Боливар. Об этом сообщает колумбийская армия в социальной сети Х.

При крушении вертолета все девять человек на борту погибли. Отмечается, что на борту вертолета находились шесть офицеров и три солдата.

Президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети Х сообщил, что члены экипажа принимали участие в операции против наркокартеля «Клан залива».

Ранее городской суд Нарьян-Мара вынес приговор командиру Ан-2, который потерпел крушение в Ненецком автономном округе в январе 2023 года. Суд постановил, что авиакатастрофа в российском регионе произошла из-за пилота, который нарушил федеральное авиационное законодательство