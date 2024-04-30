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02:13, 30 апреля 2024Россия

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали ночью 30 апреля
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом ночью 30 апреля сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к сооружению в Telegram-канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Примерно через 45 минут инфорцентр сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Ранее жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии из более 10 громких взрывов в небе над городами Крымского полуострова. Перед этим в Крыму сообщалось о ракетной опасности. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

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      Марина Совина
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