Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали ночью 30 апреля

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом ночью 30 апреля сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к сооружению в Telegram-канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Примерно через 45 минут инфорцентр сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Ранее жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии из более 10 громких взрывов в небе над городами Крымского полуострова. Перед этим в Крыму сообщалось о ракетной опасности. Официальной информации о взрывах пока не поступало.