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13:03, 30 апреля 2024Россия

Двое мужчин подрались за шаурму в Подмосковье

«112»: мужчина получил ножевые ранения после драки за шаурму в Подмосковье

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Двое мужчин подрались за шаурму в Подмосковье, один из них получил нескольких ножевых ранений. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, 41-летний Сергей О. купил шаурму и направился в сторону МЦД Нахабино. «Но он не один проголодался в тот вечер, — говорится в сообщении. — По пути на него напал неизвестный и попытался отобрать вкусняху».

Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Сергей получил несколько ударов ножом в грудь и спину. Пострадавший попросил прохожих вызвать скорую и уехал в больницу. Второй участник инцидента скрылся с места происшествия, сейчас его ищет полиция.

Ранее мужчина едва не зарезал бывшую жену в примерочной торгового центра (ТЦ) центра на Святоозерской улице в Москве из ревности. Россиянин нанес экс-супруге ножевые ранения в область шеи и головы.

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