В Подмосковье заработал комплекс по переработке пластиковых отходов

В Московской области открылось предприятие по переработке пластика

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Экология» заработал первый в стране комплекс по переработке пластиковых отходов, сообщает «Российская газета».

Комплекс расположен у деревни Поцелуево в Егорьевском округе. Он состоит из двух заводов. На первом пластиковый мусор будет измельчаться в гранулы, на втором из них будут производить новые изделия. Предприятие будет работать со всеми видами пластика, в отличие от других похожих заводов. Это удобно, поскольку не требует сортировки мусора. Еще одна его отличительная особенность — полная автоматизация, при которой сотрудники не контактируют с отходами.

Из очищенного пластика планируется производить пищевую пленку разных цветов, а также товары хозяйственного назначения — мусорные контейнеры, ведра, поддоны и лопаты.

Ранее стало известно, что российская компания Ecoplatform собралась удвоить объем переработки пластиковых бутылок в 2024 году. В текущем году объем переработки составит 50 миллионов штук, превысив показатели 2023 года в 2,6 раза. Организация собирается добиться новых результатов с помощью фандоматов — специальных устройств для переработки пластика. Планируется, что в конце 2024-го их количество вырастет с 507 до 2,5 тысячи штук.