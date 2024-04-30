Минобороны пресекло попытку Киева совершить теракт с помощью БПЛА

Минобороны: Россия пресекла попытку Киева совершить теракт с помощью БПЛА

Министерство обороны России пресекло попытку Киева совершить теракт c помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Около 14:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении Минобороны.

Украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки было сбито шесть украинских ракет американского производства ATACMS, а также две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.