Названы главные поставщики мяса в Россию

РИА Новости назвали главными поставщиками мяса в Россию Белоруссию и Бразилию

Главными поставщиками мяса в Россию по итогам 2023 года стали Белоруссия, Бразилия и Парагвай. К такому выводу на основании анализа открытой статистики пришло РИА Новости.

В общей сложности закуплено было 586 тысяч тонн различных видов мяса. Основой импорта стало мясо и субпродукты крупного рогатого скота, на которые приходится 65 процентов. Мясо и субпродукты птицы занимают 32 процента.