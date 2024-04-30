Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:02, 30 апреля 2024Забота о себе

Назван лучший способ расстаться с женатым мужчиной

Психолог Бессонов: расстаться с женатым мужчиной лучше во время путешествия

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Разорвать романтическую связь с женатым мужчиной нужно осознанно, а сделать это лучше всего во время путешествия. Такой способ расставания назвал семейный психолог Сергей Бессонов в беседе с News.ru.

По его словам, сложные решения лучше всего принимать во время недолгой поездки. Он отметил, что смена обстановки позволит восстановить душевное равновесие.

«Связь с несвободным мужчиной может повлечь за собой массу проблем с душевным состоянием и стоит во главе разрушения самооценки. Прежде чем начать встречи с женатым человеком, много раз подумайте, а стоит ли тратить жизнь на вечное ожидание и тайные свидания?» — сказал Бессонов.

Психолог подчеркнул, что после принятие трудного решения не стоит замыкаться в себе. Он советует обсудить ситуацию с друзьями или обратиться к профессионалам.

Ранее психотерапевт Колин Нолан дала совет 38-летней женщине, бросившей работу ради воспитания детей и теперь не находящей у мужа поддержки. Специалистка отметила, что муж, вероятно, тоже испытывает сильный стресс, а коммуникация в семье значительно нарушена.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Чехия отложила расследование взрывов на складах во Врбетице. Прага считает причастным к инциденту ГРУ России

      В США указали на ослабление американского влияния в Африке

      В Белоруссии рассказали о вербовке Киевом молодых людей для диверсий

      Саперы рассказали о необычной тактике маскировки мин ВСУ

      Сын Куклачева раскрыл новые подробности о состоянии отца

      В Конгрессе США отреагировали на расследование МУС против Израиля

      Советник главы Крыма обратился к гражданам после сообщений о взрывах

      Назван лучший способ расстаться с женатым мужчиной

      Дугин охарактеризовал Путина

      Дугин высказался о русофобии на Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше