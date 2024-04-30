Назван лучший способ расстаться с женатым мужчиной

Психолог Бессонов: расстаться с женатым мужчиной лучше во время путешествия

Разорвать романтическую связь с женатым мужчиной нужно осознанно, а сделать это лучше всего во время путешествия. Такой способ расставания назвал семейный психолог Сергей Бессонов в беседе с News.ru.

По его словам, сложные решения лучше всего принимать во время недолгой поездки. Он отметил, что смена обстановки позволит восстановить душевное равновесие.

«Связь с несвободным мужчиной может повлечь за собой массу проблем с душевным состоянием и стоит во главе разрушения самооценки. Прежде чем начать встречи с женатым человеком, много раз подумайте, а стоит ли тратить жизнь на вечное ожидание и тайные свидания?» — сказал Бессонов.

Психолог подчеркнул, что после принятие трудного решения не стоит замыкаться в себе. Он советует обсудить ситуацию с друзьями или обратиться к профессионалам.

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