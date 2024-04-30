Названа причина острой аллергии Дениса Майданова

«112»: причиной острой аллергии у Дениса Майданова стали лекарства

У известного российского певца и композитора Дениса Майданова возникла аллергическая реакция из-за лекарств. Причину острого состояния артиста назвал его брат, пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, в настоящее время музыкант переносит на ногах пневмонию. Он отправился на музыкальный конкурс «Я горжусь», принял таблетки, которые ему прописали медики и почувствовал недомогание.

Сейчас Денис Майданов находится в больнице, врачи снимают симптомы аллергии.

Ранее сообщалось, что Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. Певца госпитализировали с диагнозом «отек Квинке».

