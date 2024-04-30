Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 30 апреля 2024Россия

Названа причина острой аллергии Дениса Майданова

«112»: причиной острой аллергии у Дениса Майданова стали лекарства

Фото: news.ru / Globallookpress.com

У известного российского певца и композитора Дениса Майданова возникла аллергическая реакция из-за лекарств. Причину острого состояния артиста назвал его брат, пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, в настоящее время музыкант переносит на ногах пневмонию. Он отправился на музыкальный конкурс «Я горжусь», принял таблетки, которые ему прописали медики и почувствовал недомогание.

Сейчас Денис Майданов находится в больнице, врачи снимают симптомы аллергии.

Ранее сообщалось, что Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии. Певца госпитализировали с диагнозом «отек Квинке».

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Составлен список россиян, которые смогут меньше платить за ЖКУ. Их освободили от банковской комиссии

      Россиянам рассказали о порядке действий после обнаружения на теле клеща

      Аленичев высказался о возможном возвращении в «Спартак»

      В США заявили об унижении Россией Запада с помощью выставки военной техники

      В Армении заявили о проблемах в отношениях с Россией

      Названы наиболее актуальные вопросы экологии в России

      В Подмосковье заработал комплекс по переработке пластиковых отходов

      Названа причина острой аллергии Дениса Майданова

      Бразильский футболист назвал любимого советского музыканта

      Эстония не будет высылать украинских мужчин на родину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше