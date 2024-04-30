«Пикник» после трагедии в «Крокусе» поднял цену за выступления

Группа «Пикник» после теракта подняла гонорар за шоу до трех миллионов рублей

После трагедии в «Крокус Сити Холле» рок-группа «Пикник» подняла ценник на свои шоу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, выступление «Пикника» сейчас обойдется организаторам в среднем в три миллиона рублей, тогда как до теракта гонорары музыкантов за шоу составляли два — два с половиной миллиона.

Бытовой райдер «Пикника», оказавшийся в распоряжении издания, не изменился: музыкантам нужны номера в пятизвездочном отеле, бутылка водки от лучшего производителя, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональная служба безопасности. Главная задача охраны во время концерта, указано в райдере, — безопасность зрителей и артистов.

Один из участников группы в беседе с Baza отметил, что теракт шокировал участников коллектива, но не остановил концертную деятельность «Пикника»: после случившегося группа давала концерты минимум в 8 городах, и все выступления прошли без инцидентов. По словам музыканта, некоторые организаторы специально усиливали охрану на концертах, другие не стали перестраховываться.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу по людям и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.

30 апреля люди с утра стали собираться у мемориала на месте трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». На 40 день после теракта церковные службы прошли около концертного зала и в Никольском соборе в Павшинской пойме