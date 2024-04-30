Полянский заявил о цели США установить глобальную цифровую диктатуру

Полянский: целью Вашингтона является глобальная цифровая диктатура

Вашингтон заинтересован в достижении глобальной цифровой диктатуры, из-за которой другие страны полностью утратят

способность контролировать цифровую сферу. О такой цели США заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты пользуются тес, что в западных странах «находятся основные рычаги управления интернетом», при этом в юрисдикциях этих стран США играют роль IT-монополистов. Это и позволило Вашингтону начать работу, которая в конечном итоге приведет к «полной утрате государствами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу».

Дипломат добавил, что американская сторона создает предпосылки, чтобы установить тотальный контроль над цифровым пространством и иметь возможность в любой момент отключать доступ к какой-либо альтернативе «сертифицированному Западом мейнстриму».

Ранее Дмитрий Полянский назвал условие для диалога с Западом по стратегической стабильности. По его словам, это возможно только после кардинального пересмотра Соединенных Штатов и НАТО своего враждебного антироссийского курса.