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01:20, 30 апреля 2024Мир

Полянский заявил о цели США установить глобальную цифровую диктатуру

Полянский: целью Вашингтона является глобальная цифровая диктатура

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Вашингтон заинтересован в достижении глобальной цифровой диктатуры, из-за которой другие страны полностью утратят
способность контролировать цифровую сферу. О такой цели США заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты пользуются тес, что в западных странах «находятся основные рычаги управления интернетом», при этом в юрисдикциях этих стран США играют роль IT-монополистов. Это и позволило Вашингтону начать работу, которая в конечном итоге приведет к «полной утрате государствами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу».

Дипломат добавил, что американская сторона создает предпосылки, чтобы установить тотальный контроль над цифровым пространством и иметь возможность в любой момент отключать доступ к какой-либо альтернативе «сертифицированному Западом мейнстриму».

Ранее Дмитрий Полянский назвал условие для диалога с Западом по стратегической стабильности. По его словам, это возможно только после кардинального пересмотра Соединенных Штатов и НАТО своего враждебного антироссийского курса.

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      Александра Синицына
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