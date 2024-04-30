Россиянам рассказали о важном нюансе работы в праздники

Адвокат Лапина: если вас заставляют работать в праздники, можно обратиться в суд

Если работодатель настаивает на том, чтобы вы работали в праздничные дни без предоставления компенсации, то нужно проверить, если ли в трудовом или коллективном договоре положения, касающиеся рабочего процесса в праздники. Если соответствующих положений нет, то работодатель нарушает трудовое законодательство, рассказала адвокат Ольга Лапина, пишет «Газета.Ru».

«Прежде чем прибегать к судебным мерам, рекомендуется попытаться решить проблему путем диалога с работодателем. Возможно, вам удастся договориться о компромиссе или получить законную компенсацию», — предложила эксперт.

Однако, если мирно урегулировать ситуацию не получается, и работнику ставят прогул, то у последнего есть возможность оспорить решение работодателя в суде. Так, при составлении иска в этой ситуации нужно придерживаться определенной структуры, отметила специалист. В частности, необходимо убедиться, что иск содержит все необходимые аргументы и требования.

По словам Лапиной, перед подачей самого иска важно проконсультироваться с адвокатом или специалистом в области трудового права. Это нужно для того, чтобы удостовериться в правильности составления документа и разработать грамотную стратегию защиты прав сотрудника.

При любом нарушении прав со стороны работодателя нужно открыто говорить про это и принимать меры, посоветовала россиянам адвокат.

28 апреля в России начались длинные выходные в связи с празднованием 1 мая. Первые майские праздники продлятся с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Вторые майские придутся на четыре дня — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.

Ранее сообщалось, что с 28 апреля по 1 мая в московских парках пройдет яркая и насыщенная праздничная программа. Гостей ждут концерты, спортивные соревнования, уроки танцев, творческие занятия.