Российские школьники напали на девочек и выложили видео с нацистской символикой

ASTV: в Холмске школьники напали на девочек и выложили видео с лозунгом нацистов

На Сахалине группа школьников устроила травлю двух девочек во дворе, унижая их и применяя физическую силу. Об этом сообщает ASTV.ru.

Инцидент произошел в городе Холмске на детской площадке на улице Первомайской еще 24 апреля. Компания из пяти или шести человек, среди которых была одна девочка, предположительно, учащихся 4 класса. С криком «нам надо их убивать» толпа подбежала к сидящим на лавочке школьницам. Дети заставляли жертв лаять, предлагали одеть на лицо намордники, пытались отобрать телефон. Один из нападавших натянул на голову одной из них сумку и повалил на землю. На шее ребенка остались следы.

Девочки попытались сбежать, но мальчишка вместе с толпой бросился вслед, толкнул одну из них на землю, облил ей голову водой из бутылки. Жертвы пытались сопротивляться, потом им удалось скрыться от агрессивной компании. При этом нападавшие школьники снимали происходящее, а затем смонтировали видео, вставив первым кадром предложение, содержащее цифровой код с нацистским лозунгом. По российскому законодательству эта числовая комбинация относится к националистической и экстремистской символике. Пятиминутный ролик выложили в школьной группе, там их случайно заметил один из родителей.

Издание передало кадры в УМВД России по Сахалинской области, там сообщили, что родители одной из девочек уже обратились в полицию. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних проводят проверку. Информацией заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета (СК).

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