Шольц отреагировал на демонстрацию с призывом к халифату

Канцлер Германии Шольц призвал решать исламистские вопросы по закону

Вопросы, связанные с деятельностью исламистов, необходимо решать законным путем, призвал канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит сайт политика.

После встречи с премьер-министром Черногории Мирко Спаичем Шольца спросили о демонстрации исламистов с призывом к установлению в стране халифата, прошедшей 27 апреля. Политик подчеркнул, что в ситуации необходимо разбираться.

«Против всего, что связано с деятельностью исламистов, необходимо действовать с учетом возможностей и вариантов, доступных нам в рамках правового государства», — отреагировал на акцию Шольц.

Ранее в Гамбурге прошла массовая акция исламистов, которые в том числе потребовали установить в стране халифат. На согласованной властями акции представители исламской религии требовали превратить Германию в исламистскую диктатуру, которая управляется религиозным лидером «без каких-либо прав для женщин, гомосексуалов, христиан, евреев и инакомыслящих».