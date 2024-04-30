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01:13, 30 апреля 2024Мир

Шольц отреагировал на демонстрацию с призывом к халифату

Канцлер Германии Шольц призвал решать исламистские вопросы по закону

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вопросы, связанные с деятельностью исламистов, необходимо решать законным путем, призвал канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит сайт политика.

После встречи с премьер-министром Черногории Мирко Спаичем Шольца спросили о демонстрации исламистов с призывом к установлению в стране халифата, прошедшей 27 апреля. Политик подчеркнул, что в ситуации необходимо разбираться.

«Против всего, что связано с деятельностью исламистов, необходимо действовать с учетом возможностей и вариантов, доступных нам в рамках правового государства», — отреагировал на акцию Шольц.

Ранее в Гамбурге прошла массовая акция исламистов, которые в том числе потребовали установить в стране халифат. На согласованной властями акции представители исламской религии требовали превратить Германию в исламистскую диктатуру, которая управляется религиозным лидером «без каких-либо прав для женщин, гомосексуалов, христиан, евреев и инакомыслящих».

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      Евгений Силаев
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