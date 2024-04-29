Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:27, 29 апреля 2024Мир

В Германии потребовали установить халифат

Исламисты на митинге в Германии предложили установить в стране халифат
Гамбург. Архивное фото

Гамбург. Архивное фото. Фото: Markus Tischler / IMAGO / Globallookpress.com

В Гамбурге прошла массовая акция исламистов, которые в том числе потребовали установить в стране халифат. Об этом сообщает Bild.

На согласованной властями акции представители исламской религии требовали превратить Германию в исламистскую диктатуру, которая управляется религиозным лидером «без каких-либо прав для женщин, гомосексуалов, христиан, евреев и инакомыслящих».

Акцию организовала группа «Мусульманский интерактив», близкая к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». На митинг вышли около тысячи человек.

Один из представителей полиции объяснил, почему власти разрешили провести акцию. По его словам, чтобы ее запретить, должны быть реальные доказательства того, что во время митинга будут жестокие беспорядки.

Ранее Bild писал, что немецкие школьники начали массово принимать ислам из-за буллинга со стороны своих одноклассников из мигрантских семей. По словам источника в структуре госбезопасности страны, все больше и больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Десятки женщин обвиняли его в домогательствах и насилии

      В парламенте Грузии произошла потасовка

      Ефимова оценила смену тренера московского «Спартака»

      Появились данные о состоянии Куклачева после инфаркта

      Ким Кардашьян вышла в свет в необычном наряде и разозлила фанатов

      В НАТО заявили о необходимости приоритетной передачи оружия Украине

      В Германии потребовали установить халифат

      Захарова осудила двухсуточный допрос молдаван на границе с Литвой

      Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом

      «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и догнал лидирующий в РПЛ «Зенит»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше