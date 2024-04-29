В Германии потребовали установить халифат

Исламисты на митинге в Германии предложили установить в стране халифат

В Гамбурге прошла массовая акция исламистов, которые в том числе потребовали установить в стране халифат. Об этом сообщает Bild.

На согласованной властями акции представители исламской религии требовали превратить Германию в исламистскую диктатуру, которая управляется религиозным лидером «без каких-либо прав для женщин, гомосексуалов, христиан, евреев и инакомыслящих».

Акцию организовала группа «Мусульманский интерактив», близкая к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». На митинг вышли около тысячи человек.

Один из представителей полиции объяснил, почему власти разрешили провести акцию. По его словам, чтобы ее запретить, должны быть реальные доказательства того, что во время митинга будут жестокие беспорядки.

Ранее Bild писал, что немецкие школьники начали массово принимать ислам из-за буллинга со стороны своих одноклассников из мигрантских семей. По словам источника в структуре госбезопасности страны, все больше и больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе.