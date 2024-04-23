Немецкие школьники начали массово принимать ислам из-за буллинга

Bild: немецкие школьники принимают ислам из-за буллинга одноклассников-мигрантов

Немецкие школьники начали в массовом порядке принимать ислам из-за буллинга со стороны своих одноклассников из мигрантских семей. Об этом со ссылкой на одного из сотрудников госбезопасности Германии сообщает газета Bild.

«Все больше и больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе», — поделился собеседник издания. По его словам, в немецких школах учащаются случаи насилия и нарушения дисциплины подростками-мусульманами.

По словам правоохранителя, пожелавшего дать интервью на условиях анонимности, причина этой тенденции кроется в проводимой Берлином миграционной политике, вследствие которой в некоторых классах школьники-христиане оказываются в меньшинстве.

«За последние восемь лет доля мусульманской молодежи и детей в школах значительно возросла», — констатировал он, отметив, что «мальчики-мусульмане ведут себя очень угрожающе, а иногда и жестоко».

Ранее газете Der Spiegel стало известно, что немецкие школьники из восточных федеральных земель Германии стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях.