CENTCOM: военные США сбили беспилотник хуситов в Красном море

Военные США сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный хуситами в сторону американских кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в социальной сети X.

Кроме того, хуситы выпустили три баллистические ракеты и три беспилотника по греческому судну Cyclades, которое шло под флагом Мальты. По данным CENTCOM, судно и члены экипажа не пострадали.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане. Лидер движения Яхья Сариа отметил, что речь идет о суднах Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. Сариа подчеркнул, что первый корабль следовал в порт Эйлат, а второй принадлежит Израилю.