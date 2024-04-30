Трамп допустил использование армии для выдворения нелегалов

Трамп в случае победы допустил использование армии для выдворения нелегалов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил, что в случае победы на выборах он использует армию для выдворения нелегалов и решения миграционного кризиса. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.

Трамп заявил, что в стране появилась новая категория преступления — миграционная преступность.

При этом он выразил уверенность, что решить проблему смогут местные правоохранительные органы и Национальная гвардия. «Я думаю, что Национальная гвардия сможет это сделать. Если у них не получится, я бы использовал армию», — сказал Трамп.

Ранее совместный опрос телеканала CNN и компании SSRS показал, что экс-президент США Дональд Трамп сохраняет преимущество над действующим американским лидером Джо Байденом в перевыборной кампании. Поддержка Трампа в опросе среди зарегистрированных избирателей остается стабильной на уровне 49 процента, в то время как поддержка Байдена составляет 43 процента, что незначительно отличается от январского показателя в 45 процентов, говорилось в материале.